Shin chan: Shiro and the Coal Town annoncé sur Nintendo Switch

Découvert pour beaucoup d'entre-nous sur Cartoon Network, Shin chan (Shinnosuke en VO) a su se faire remarquer avec ses derniers jeux vidéo reprenant fidèlement le style si particulier de l'animé. Après Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey-, le petit garçon espiègle est de retour avec un tout nouvel épisode dénommé Shin chan: Shiro and the Coal Town, développé par Neos Corporation.

Attendu pour le 24 octobre 2024 sur le Nintendo eShop européen, il a également été confirmé sur Limited Run Games proposerait une édition physique du jeu sur sa boutique dans le courant de l'automne. Un bundle comprenant Shin chan: Shiro and the Coal Town et l'opus précédent Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- à prix réduit sera également proposé sur Steam et Nintendo Switch jusqu'au 7 novembre 2024.