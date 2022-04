Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter disponible sur Nintendo Switch

Loin des agitations de Kiev, le studio Frogwares a réussi malgré le contexte actuel à proposer ce jeudi 7 avril Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter sur Nintendo Switch. Actuellement proposé au prix de 25,49€, nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

UN SOMBRE MAL PREND RACINE DANS LONDRES

Simples subterfuges et artifices d’escrocs habiles, ou diablerie malfaisante ? À vous de trouver dans chaque affaire l’équilibre parfait entre la logique, l’instinct, la moralité et la superstition. Fouillez les recoins les plus obscurs de Londres et de l’âme humaine pour y chasser ce mal peut-être venu d’ailleurs.

PROUVEZ VOS TALENTS DE DÉTECTIVE

Incarnez le plus grand détective de tous les temps et usez de ses pouvoirs d’observation pour défaire un tissu de manigances, de mensonges et de mirages et ainsi laisser éclater la vérité au grand jour dans une ultime révélation. Pour la première fois au cours de son époustouflante carrière, Sherlock Holmes doit non pas divulguer un secret, mais le protéger.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrez dans la peau du célèbre Sherlock Holmes et faites appel à ses facultés extraordinaires pour résoudre des affaires et découvrir le mal qui hante véritablement Londres.

Explorez librement les nombreux quartiers de la ville à la recherche d’indices et de suspects.

Interrogations, combats, poursuites et infiltration. Plongez au cœur d’un jeu sans équivalent !

John Watson est également là pour vous accompagner. Le bon vieux ex-médecin de terrain épaule Holmes grâce à son expertise militaire attestée tout au long de ses aventures. En outre de son sens aigu de la moralité, Watson s’avère souvent essentiel par ses connaissances médicales et son expérience en matière d’armes à feu.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, un jeu complet vous offrant une histoire aux multiples rebondissements, est désormais disponible sur Nintendo Switch™ ! Enfilez donc le deerstalker de Sherlock et enquêtez sur les crimes du monde qui vous entoure, où que vous soyez.