Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter annoncé sur Nintendo Switch

Alors que la situation de Frogwares situé à Kiev est des plus compliquée avec les conflits actuelle, le studio vient de partager un communiqué indiquant que grâce à ses partenaires externes et le travail à distance, de nouveaux jeux verraient bien le jour cette année. Côté Nintendo Switch, nous avons donc eu la confirmation que Sherlock Holmes: The Devil's Daughter sortirait sur la console le 7 avril prochain. Initialement sorti en 2016 sur PC et consoles concurrentes, ce sera l'occasion pour les joueurs de (re)découvrir cet opus qui avait été accueilli positivement par les joueurs.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter est actuellement proposé en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch. Ceux qui le précommanderont