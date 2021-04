Shantae Game Boy Color revient ce mois ci sur Nintendo Switch

Surprise ! Si vous aimez la demi-génie Shantae, réjouissez-vous car elle revient dès ce mois ci sur Nintendo Switch dans le portage "au pixel près" de ses premières aventures sorties sur Game Boy Color en 2002 ! Autant dire que cela ne nous rajeunit pas. Pourtant, avouons-le, le jeu reste toujours très agréable à l'œil, le "pixel art" du jeu ayant très bien vieilli, comme vous pourrez le constater vous même avec le trailer ci-dessous. Notez, tout de même que le jeu bénéficie d'un mode GBA. En outre si le titre débarque sur l'eShop ce mois-ci , Limited Run devrait proposer une version physique prochainement.

Shantae 1 est attendu le 22 avril sur Nintendo Switch

Le Shantae original est de retour et arrive sur l'eShop Nintendo Switch le 22 avril! Initialement lancé en 2002, Shantae est le jeu de plateforme d'action-aventure acclamé qui est souvent considéré comme l'un des jeux Game Boy Color les plus impressionnants jamais produits. Dans cette adaptation au pixel près, Shantae fouette, danse et se transforme alors qu'elle cherche quatre pierres élémentaires à travers Sequin Land pour mettre un terme à l'infâme pirate, Risky Boots