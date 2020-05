Shantae and the Seven Sirens - Le jeu repoussé à début juin sur Nintendo Switch

La demi-génie Shantae semble s'être pris les pieds dans le tapis concernant la sortie de Shantae and the Seven Sirens sur Nintendo Switch. initialement attendu pour le 28 mai 2020, WayForward fait face à un incident "indépendant de leur volonté" entrainant le report du titre d'une petite semaine. Que les fans mettent à jour leur calendrier, Shantae sera Ret-2-Go dès le 4 juin 2020 sur l'eShop de la console hybride.

Et pour ceux souhaitant plutôt une version physique, nous vous rappelons que le Shantae and the Seven Sirens est proposé en deux versions boîte sur le site officiel de Limited Run Games.

Possesseurs Européens de Nintendo Switch : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la date de lancement de Shantae and the Seven Sirens a été reportée au 4 juin. Les autres plateformes/régions, y compris Switch en Amérique du Nord, ne devraient pas être affectées. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée !