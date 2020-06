Shantae and the Seven Sirens disponible sur Nintendo Switch

C'est ce jeudi 4 juin que la demi-génie du studio Wayforward fait son grand retour sur Nintendo Switch. Shantae and the Seven Sirens est proposé sur l'eShop de la console au prix de 27,99€, nous vous laissons ci-dessous son trailer de lancement officiel, ainsi que notre vidéo maison dévoilant la première heure du jeu.

Et pour ceux privilégiant le format physique, nous vous rappelons que Limited Run Games propose plusieurs éditions à précommander sur leur site officiel. Attention cependant, bien qu'il n'y ait pas de limite de quantité, les précommandes fermeront le 14 juin prochain .