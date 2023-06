Shadows of the Damned Remaster annoncé sur "probablement" toutes les plateformes actuelles

Le compte a rebours du site teaser de Grasshopper Manufacture, le studio japonais fondé par Goichi Suda (Suda51) est tombé à zéro. Le suspens est donc terminé. Pour autant, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus car le Grasshopper Direct 2023 qui est désormais visible sur le site n'annonce rien mais donne beaucoup d'indices sur "ce qui va arriver" avec même une image du prochain titre du studio... Néanmoins, l'émission a été l'occasion de nous en montrer un peu plus sur un titre officialisé la semaine dernière, Shadows of the Damned Remaster. Pour ses 25 ans, le studio va en effet ressusciter Shadows of the Damned, un titre explosif sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360, fruit d'une collaboration de deux artistes anticonformistes: Goichi Suda et Shinji Mikami (Resident Evil, Resident Evil 4, The Evil Within...) Pour l'instant pas de date de sortie ni de plateformes précises mais Shadows of the Damned Remaster devrait sortir sur toutes les plateformes actuelles... Enfin, "probablement" comme le précise malicieusement le teaser du jeu.