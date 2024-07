Shadows of the Damned: Hella Remastered obtient une date de sortie sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Initialement sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360, Shadows of the Damned est un titre infernal développé par un duo de choc, Goichi Suda alias Suda51 (Killer7, No More Heroes...) et Shinji Mikami (Resident Evil, Resident Evil 4, The Evil Within...)

Si vous l'avez loupé à l'époque, sachez que le jeu s'apprête à revenir cette année sur nos consoles avec Shadows of the Damned: Hella Remastered le 31 octobre prochain sur PC, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, et Nintendo Switch.

Au programme : le jeu original remasterisé agrémenté de quelques nouveautés comme un "new game +" et de nouveaux costumes. Pour plus de détails, retrouvez la présentation et le dernier trailer du jeu sur cette page.

Un road trip bouillant, maléfiquement tordu et fiévreusement immonde qui mêle amour et haine Rejoignez le rustre Garcia Hotspur et Johnson, son compagnon squelettique, tandis qu'ils traversent les profondeurs des Enfers. Leur mission : sauver l’amante de Garcia, Paula, des griffes de Fleming, le seigneur des Enfers. Déchaînez l’esprit du rock’n’roll au cœur du paysage cauchemardesque des Enfers. Traversez des niveaux diaboliquement funky en utilisant les pouvoirs de la lumière et des ténèbres Les pouvoirs de la lumière et des ténèbres pavent votre chemin. Les démons prennent confiance dans le noir comme s’ils étaient à une rave-party, mais ils s’affaiblissent une fois exposés à la lumière. Du contenu exclusif unique pour ce remaster 4 tout nouveaux costumes : Mettez-vous sur votre 31 pour botter des fesses démoniaques. Après votre première partie, conservez vos progrès dans le mode New Game Plus et passez une éternité à faire des Enfers un lieu invivable.

Un classique devenu jeu culte signé par les esprits les plus créatifs du jeu vidéo Un jeu de tir à la troisième personne concocté par les légendes du jeu vidéo Goichi Suda (No More Heroes, Killer7, etc.) et Shinji Mikami (Resident Evil, God Hand, etc.)

