Détails, jeux et prix des riquiquis Game Gear Micro

Une fois n'est pas coutume et on s'éloigne un peu de Nintendo... Quoique, avec SEGA, on ne part pas très loin !

Pour ses soixante ans, SEGA a fait toute sorte d'annonces. L'une d'elles concerne le retour de la Game Gear en version micro pour ne pas dire en version riquiqui. Pour mémoire, la Game Gear est la console portable de SEGA, sortie en 1990, qui avait tout ce qu'il faut pour supplanter le Game Boy dans le cœur des gamers : une puissance 8-Bit , un écran en couleur rétro éclairé et des premiers jeux prometteurs... Cependant sa taille, son poids et le fait qu'elle consomme énormément de piles obligeant les joueurs à jouer chez eux, la console branchée à une prise (ce qui n'était pas du tout tendance à l'époque pour une console portable...) aura raison de son succès. En effet, si on est contraint de jouer à la maison, autant jouer sur la télé avec une console de salon et des jeux autrement plus complets que ceux du catalogue de la console portable...

Il n'empêche la Game Gear a malgré tout marqué les esprits avec quelques hits et l'idée de la retrouver en version mini (voire micro) comme la NES, la Super Nintendo ou encore la Mega Drive(dont la version mini est sortie l'année dernière) a de quoi enflammer plus d'un gamer...

Malheureusement (ou pas) SEGA a décidé de jouer l'originalité avec la Game Gear Micro puisque non seulement la mini console est vraiment toute petite (8 x 4,3 x 2 cm soit 40% de la taille de la console originale) au point qu'on pourrait quasiment l'utiliser comme un porte-clé mais elle n'inclut aussi que 4 jeux ! Alors certes le catalogue de la Game Gear n'a rien à voir avec celui du Game Boy ou de la Mega Drive mais il compte tout de même près de 300 jeux !

Pour tenter de satisfaire malgré tout un maximum de joueurs, SEGA a fait le choix de sortir non pas une mais quatre Game Gear Micro aux couleurs différentes incluant chacune quatre jeux différents. Retrouvez ci-dessous les quatre couleurs annoncées et les titres que les consoles contiennent :

Noir : Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, OutRun et Royal Stone

: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, OutRun et Royal Stone Bleu : Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal et Sonic Chaos

: Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal et Sonic Chaos Jaune : Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden II, Shining Force Gaiden : Final Conflict et Nazo Puyo : Aruru No Ruuu

: Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden II, Shining Force Gaiden : Final Conflict et Nazo Puyo : Aruru No Ruuu Rouge : Shinobi, Columns, Megami Tensei Gaiden Last Bible et Megami Tensei Gaiden Last Bible Special

Les micro consoles ne sont annoncées qu'au Japon pour le moment. Elles seront disponibles à partir du 6 octobre 2020 . Chaque Game Gear Micro est annoncée au prix de 4 980 yens (soit plus ou moins 40 euros ) Un coffret collector réunissant les quatre micro consoles ainsi qu'une loupe loupe Big Window (pour mieux voir l'écran) ! A noter que chaque console utilisera deux piles AAA (sachant qu'elle pourra être branchée via un câble USB.) En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer d'annonce ci-dessous.

Source : Famitsu