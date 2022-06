Mega Drive Mini 2 : pas de Dreamcast Mini ni de Saturn Mini à cause de la pénurie des semi-conducteurs et des coûts de fabrication

Cette semaine, S EGA a dévoilé une nouvelle Mega Drive Mini incluant 50 titres préinstallés (voir ici.) Une annonce qui a surpris plus d'un joueur puisque SEGA a déjà sorti en 2019 une Mega Drive Mini avec plus de 40 jeux . Alors certes, la MEGA DRIVE MINI 2 est basée sur la deuxième modèle de la console 16 Bit de SEGA et inclut de nouveaux titres (en tout cas à priori pour la plupart) dont des titres Mega-CD... Pour autant, beaucoup de fans aurait préféré que SEGA passe à la vitesse supérieure en proposant une Saturn Mini ou, encore mieux, une Dreamcast Mini. Dans une interview publiée par Famitsu, Yosuke Okunari, producteur créatif chez SEGA, a expliqué que l'option avait bel et bien été envisagée mais qu'à cause de la crise actuelle des composants électroniques et des semi-conducteurs, ce n'était tout simplement pas envisageable- à moins de vouloir sortir une mini console au même prix qu'une nouvelle console de salon. Au départ d'ailleurs, Yosuke Okunari travaillait sur une nouvelle Game Gear Micro, une version minuscule de la console portable (incluant 4 titres) sortie uniquement au Japon (voir ici.) Et, déjà, à cause de la pénurie des composants multipliant les coûts de fabrication par 1,5 , le projet avait du être annulé. Finalement, SEGA s'est donc rabattu sur une nouvelle Mega Drive en améliorant le chipset (principalement pour faire tourner les jeux Mega-CD) de la première mini console et en se focalisant sur une sortie de l'appareil au Japon (en tout cas, pour le moment.)

Notez que dans la même entrevue, Yosuke Okunari raconte que la sortie de la NES Mini (voir ici) et de la Super Nintendo Mini (voir là) a incité SEGA a travaillé dur pour faire mieux (arrivant après) en réussissant notamment à mettre plus de jeux et de surprises dans sa mini console. Pour plus d'infos sur la nouvelle Mega Drive Mini, rendez-vous dans notre news spéciale.

Alors votre body est-il ready pour la MEGA DRIVE MINI 2 ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.