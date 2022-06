SEGA présente la Mega Drive Mini 2 avec 50 jeux intégrés dont des jeux Mega-CD - Toutes les infos

Fin 2019, dans le sillage du succès de la NES Mini (voir ici) et de la Super Nintendo Mini (voir là) SEGA a sorti une Mega Drive Mini, une version mini de sa célèbre console 16 Bit incluant près de 42 titres (voir liste ici.) Trois ans plus tard, alors que beaucoup de fans rêvent d'une Dreamcast Mini, SEGA remet ça en annonçant la Mega Drive Mini 2, une version mini de la Mega Drive 2, le second modèle (plus petit) de la console originale incluant de nouveaux jeux. Cette fois, il y en aura plus de 50 et parmi eux, on retrouvera des titres Mega-CD , le fameux périphérique qui transformait la Mega Drive en modèle 32 Bit. D'ailleurs, comme pour le modèle précédent, les fans pourront s'offrir un Mega CD mini (dans sa seconde version) et même un 32X Mini (autre périphérique de la console) livrés avec CD et cartouche. Notez cependant que les périphériques n'auront aucune utilité autre qu'esthétique. Evidemment la console sera livrée avec ses différents câbles et une manette, la même que celle du mini modèle précédent.

La Mini console a été réalisée par la même équipe que la première mini console et les jeux par M2 Co. La musique qui accompagne le menu à la console a, sinon, été composée par Yuzo Koshiro et devrait renfermer pas mal d'hommages...

Si la liste complète des jeux inclus dans la nouvelle mini console n'a pas encore été dévoilée, une poignée de titres a tout de même été annoncée. Retrouvez ces titres ci-dessous.

Silpheed (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Virtua Racing (Mega Drive)

Bonanza Bros (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruto (Mega Drive)

La SEGA Mega Drive 2 Mini inclura aussi une version spéciale de Fantasy Zone.

Pour le moment annoncé uniquement au Japon, la SEGA Mega Drive 2 Mini est prévue en octobre prochain au prix de 9 980 yens , soit plus ou moins 70 euros. En attendant de savoir si la mini console viendra jusqu'à nous et de connaître le nom des autres jeux inclus, retrouvez sa présentation ci-dessous dans plusieurs vidéos (en japonais.)

La "Mega Drive 2" est sortie en 1993. Sa version "Mini" est réduite d'environ 55%. Avec une largeur de 120,8 mm x hauteur de 32,3 mm x profondeur de 116,5 mm, le corps est encore plus compact que le "Mega Drive Mini", et comprend une grande variété de titres, des chefs-d'œuvre joués par tout le monde à l'époque aux chefs-d'œuvre fantômes .

Semblable aux travaux précédents, le couvercle d'ouverture / fermeture de la fente de la cartouche et le bouton de réinitialisation sont fidèlement reproduits (la fonction du bouton de réinitialisation est différente).

