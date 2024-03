Sea of Stars prépare un mode coop local à trois joueurs

Fort de son incroyable et mérité succès, Sea of Stars, qui est considéré comme le meilleur J-RPG de l'année 2023, n'a pas fini de faire parler de lui. En attendant l'arrivée, début mai , de sa version boîte chez nous petits Européens, Sabotage Studio, les développeurs de Sea of Stars viennent d'annoncer qu'ils travaillent actuellement à un mode coopératif local à trois joueurs. Une excellente nouvelle pour les fans du jeu qui voudront probablement le relancer pour l'occasion mais aussi une excellente nouvelle pour ceux qui ne se sont pas encore lancé dans l'aventure.

Baptisé "Single Player+", ce mode permet à trois joueurs de voyager ensemble dans Sea of Stars. Fidèle aux racines tour par tour du jeu, chaque joueur s'engagera dans la traversée et le combat avec une nouvelle mécanique de "coups chronométrés en coop" alors qu'ils embarquent avec leurs amis dans la grande aventure de Sea of Stars. Ce nouveau mode est actuellement en cours de développement et de plus amples informations seront bientôt disponibles.