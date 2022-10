Schtroumpfs Kart - Les lutins bleus appuient sur le champignon destination Nintendo Switch

Ah les Schtroumpfs et leur passion pour les champignons. Après avoir habité dans ces derniers, les petits bonhommes bleus vont désormais appuyer sur ce dernier avec la sortie de Schtroumpfs Kart sur Nintendo Switch et supports concurrents le 15 novembre prochain . Pour en apprendre davantage sur le dernier jeu de Eden Games, nous vous laissons découvrir le dernier trailer ci-dessous qui nous présente les Super Pouvoirs des petits lutins.

Vous souhaitez devenir le Schtroumpf le plus rapide du village ?

Pour y parvenir, rien de plus simple ! Choisissez votre Schtroumpf préféré parmi les 12 jouables, maîtrisez son Super Pouvoir unique, et montrez à tous qui est le plus rapide des Schtroumpfs !

Dans Schtroumpfs Kart, prendre le meilleur départ, emprunter des raccourcis ou encore utiliser les bonus vous seront très utiles pour grimper dans le classement, mais il faudra également compter sur les Super Pouvoirs propres à chaque Schtroumpf pour finir la course en tête. Utilisé au bon moment, le Super Pouvoir de votre Schtroumpf vous donnera un avantage considérable qui pourra renverser l’issue de la course et vous faire gravir jusqu’à la 1ère marche du podium.

Ces Super Pouvoirs, que vous obtiendrez dans les « cadeaux-surprises » disséminés un peu partout sur le parcours, sont rares et vous permettront de revenir dans la course la plupart du temps… Surtout lorsque vous serez dans une mauvaise posture. Alors, utilisez-les à bon escient car ils peuvent faire la différence !

Chaque Schtroumpf possède un Super Pouvoir unique :

Le Grand Schtroumpf : envoie de la poudre magique qui endort instantanément les pilotes devant lui.

Le Schtroumpf Farceur : envoie des cadeaux explosifs sur ses adversaires pour leur faire perdre du temps.

Tempête : décoche des flèches sur ses adversaires pour changer leur trajectoire.

Le Schtroumpf Bricoleur : fait apparaitre une armée de drones « fait-maison » pour se protéger et assommer ses adversaires.

Le Schtroumpf Maladroit : allume le gyrophare de son kart camion de pompier puis double ses concurrents.

Le Schtroumpf Cuisinier : ses gâteaux donnent le hoquet à ses adversaires.

Schtroumpfette : envoûte les autres Schtroumpfs grâce à son parfum.

Bouton d’Or : fait exécuter des sauts frénétiques à ses adversaires pour les perturber.

Le Schtroumpf Robot : active ses bras robotiques et provoque un effet tornade.

Le Cosmoschtroumpf : active les réacteurs de son kart-fusée pour dépasser ses adversaires.

Le Schtroumpf Costaud : montre ses muscles et fonce à toute allure.

Le Schtroumpf Paysan : récolte des feuilles de salsepareille pour un long effet boost.

Seul ou à plusieurs, pilote débutant ou confirmé, tout le monde peut schtroumpfer la 1ère place et vivre des courses endiablées en famille ou entre amis !

Caractéristiques du jeu :