Schtroumpf Kart dévoile son premier gameplay et sa date de sortie

L'attente était longue depuis l'annonce initiale de Schtroumpfs Kart en juin dernier sans date de sortie et sans vidéo de gameplay, le titre corrige aujourd'hui le tir en dévoilant sa date de sortie via une bande-annonce de gameplay. Ce sera donc le 15 novembre prochain que les joueurs pourront mettre les gaz et affronter les meilleurs schtroumpfs du royaume. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, les habitués de Mario Kart et autres joyeusetés ne seront nullement dépaysés par cette nouvelle proposition de Microids et d'Eden Games.

De plus une édition collector physique appelée la "Turbo Edition" sortira en même temps que le jeu et contiendra :

Prêts à embarquer avec le Grand Schtroumpf ?

L’éditeur Microids et IMPS sont heureux de dévoiler le premier trailer du très attendu jeu de karting, Schtroumpfs Kart ainsi que sa version physique “Turbo Edition”. Le jeu est développé par Eden Games, studio connu pour ses jeux de course emblématiques (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally) et sera disponible sur Nintendo Switch le 15 novembre 2022. Ce tout premier trailer accueille les joueurs à l’école de pilotage des Schtroumpfs avec une introduction aux bases de la conduite Schtroumpfs ! Leçon #1 : un bon départ est le meilleur moyen pour prendre la tête de la course ! Appuyez sur l’accélérateur au bon moment pour obtenir un boost de vitesse. Leçon #2 : Déraper vous permet de franchir les virages les plus difficiles et vous donne même un boost d’accélération incroyable. Leçon #3 : Connaissez les tracés des circuits et vous serez imbattable ! Utilisez les rampes, découvrez tous les raccourcis et roulez sur les zones de boost pour prendre l’avantage sur vos adversaires. Leçon #4 : Utilisez au mieux les objets que vous collectez en chemin ! Les glands sont des missiles briseurs de Schtroumpfs, la salsepareille vous donne un boost de vitesse, et les bulles de protection vous rendent temporairement invulnérable. Mieux encore, chaque Schtroumpf a son propre objet spécial pour se débarrasser de ses adversaires d’une manière unique ! Découvrez le contenu de la version physique “Turbo Edition”, déjà disponible en précommande ! La version physique “Turbo Edition” inclut : Le jeu

2 planches de stickers Caractéristiques du jeu : 12 circuits répartis dans l’univers des Schtroumpfs : le village, la forêt, le barrage, les marais… même la maison de Gargamel !

: le village, la forêt, le barrage, les marais… même la maison de Gargamel ! 12 Schtroumpfs sont à ta disposition : à toi de sélectionner le pilote qui te convient !

: à toi de sélectionner le pilote qui te convient ! Chaque Schtroumpf possède son propre kart et un objet spécial bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent.

et un objet spécial bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent. Atteins la 1 ère place en mettant ton environnement à profit : objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis…

: objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis… Joue seul ou en famille , jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local avec écran divisé.

, jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local avec écran divisé. Défie chaque Schtroumpf sur son circuit dans le « Défi chronométré », et fais le meilleur temps pour être en haut du classement en ligne !

», et fais le meilleur temps pour être en haut du classement en ligne ! Débloque des bonus inédits au fil des courses et des victoires, et tente de tous les collectionner dans ton album !