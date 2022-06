SCHTROUMPF KART - Microid annonce un jeu de courses dans l'univers des petits êtres bleus

Schtroumpfez vos moteurs, le jeu de courses officiel Les Schtroumpfs arrive ! Révélé par Microid, SCHTROUMPF KART est un Mario Kart Like attendu sur Nintendo Switch cette année . Si pour l'instant nous ne disposons que de quelques images et de peu d'informations sur le titre, celui-ci est d'ores et déjà précommandable sur Amazon (en suivant ce lien).

12 circuits et 12 schtroumpfs différents possédants chacun leur kart et leur objet spécial inédit sont attendus dans le jeu, de quoi profiter pleinement du mode multijoueur local jusqu'à 4 joueurs annoncé par l'éditeur. En attendant plus d'informations, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil aux premières images du jeu disponibles ci-dessous.

12 circuits répartis dans l’univers des Schtroumpfs : le village, la forêt, le barrage, les marais… même la maison de Gargamel !

12 Schtroumpfs sont à ta disposition : à toi de sélectionner le pilote qui te convient !

Chaque Schtroumpf possède son propre kart et un objet spécial bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent.

Atteins la 1ère place en mettant ton environnement à profit : objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis…

Joue seul ou en famille, jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local avec écran splitté.