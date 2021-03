Samurai Warriors 5 : Koei Tecmo vous donne rendez-vous le 24 mars pour un direct centré sur le jeu

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, Samurai Warriors 5 est sur le point de nous donner de ses nouvelles d'ici quelques jours. En effet, l'éditeur Koei Tecmo et le développeur Omega Force ont annoncé un direct/livestream pour Samurai Warriors 5.

Le direct sera diffusé le mercredi 24 mars 2021 à 13 h chez nous et permettra d'en savoir plus sur l'histoire mais aussi sur le gameplay du jeu. De plus, il se pourrait que des annonces autour de futurs personnages jouables nous soient aussi dévoilés. Avec un peu chance nous obtiendrons peut-être aussi une date de sortie officielle pour le jeu. Affaire à suivre....

Pour rappel, Samurai Warriors 5 est attendu cet été sans plus de détails sur PS4 et Nintendo Switch. Vous retrouverez le lien du direct ci-dessous.

Source : Youtube