Samurai Jack: Battle Through Time : une fin secrète donne une fin alternative à la série télé

Samurai Jack: Battle Through Time est disponible depuis peu sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Vous pouvez voir le début du jeu en vidéo ICI. Le titre, très réussi, est conçu comme un prolongement de l'ultime saison diffusée par Adult Swim plus de 15 ans après le lancement de la série animée Samourai Jack (Samurai Jack en V.O.) sur Cartoon Network.

Aujourd'hui, on découvre que le jeu cache une fin secrète qui est comme une fin alternative a la série toute entière. Alors que Jack finit seul dans la série, on le retrouve aux côté d'Ashi dans cette fin plus romantique...