Samurai Jack: Battle Through Time disponible - Gameplay du premier niveau sur Nintendo Switch

Si vous êtes fan d'animation, vous connaissez peut-être l'excellente série animée Samourai Jack (Samurai Jack en V.O.) qui au début des années 2000 passait en boucle sur Cartoon Network. Créée par Genndy Tartakovsky (le papa d'autres séries animées cultes comme Les Super Nanas et Le Laboratoire de Dexter) la série a disparu des radars pendant plusieurs années jusqu'à ce que des fans décident de la remettre sur le devant de la scène avec une cinquième et ultime saison, diffusée sur Adutlt Swim en 2017 mais aussi un nouveau jeu vidéo, Samurai Jack: Battle Through Time, qui est disponible depuis aujourd'hui sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch.

En attendant notre test, retrouvez notre vidéo du premier niveau du jeu (en français) ci-dessous. Vous observerez que le jeu a, semble-t-il, été soigné tant dans la forme que dans le fond et qu'il n'a donc rien à voir avec le jeu d'aventure de 2004 qui était sympa pour les fans mais bourré de bugs et de malfaçons.