Samouraï Jack revient cet été sur consoles

Samourai Jack est une série animée qui a eu son heure de gloire au début des années 2000 avec quatre saisons marquantes diffusées sur Cartoon Network. La série, devenue culte au fil des années, porte la patte de son créateur, Genndy Tartakovsky, a qui l'on doit les non moins cultes Les Super Nanas (version originale) et Le Laboratoire de Dexter. Pour satisfaire les fans, la série a eu droit en 2017 à une ultime saison diffusée sur Adult Swim, la déclinaison "adulescente" de Cartoon Network aux Etats-Unis. Et ce n'est sans doute pas fini puisque, l'on apprend aujourd'hui que Samourai Jack revient dès cette année sur console dans Samurai Jack: Battle Through Time.En attendant d'autres détails, retrouvez le premier trailer du jeu ci-dessous.

Samurai Jack: Battle Through Time est annoncé cet été sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.