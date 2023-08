Samba de Amigo: Party Central : une demo débarque sur Nintendo Switch

Samba de Amigo : Party Central est l'un des jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch. Le célèbre jeu de rythme fait peau neuve- ou presque en ajoutant des défis et des mini jeux à découvrir en rythme avec ses amis et/ou sa famille. Si vous êtes impatients d'y jouer, une démo arrive sur l'eShop de la Nintendo Switch. A l'heure ou cette news est écrite, la démo n'est disponible que sur l'eShop américain (et téléchargeable en FR si vous avez un compte US) mais elle devrait être déployée partout dans les prochaines heures). Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez une vidéo de cette demo publiée par GameXplain ci-dessous.

Samba de Amigo : Party Central sera disponible le 29 août 2023 en exclusivité console sur Nintendo Switch

Déchaînez-vous sur la scène avec ce jeu d'action en rythme palpitant ; Amigo et ses amis sont de retour dans Samba de Amigo: Party Central ! Récupérez vos maracas et mettez le feu sur 40 tubes de genres variés, ainsi que sur de nouvelles chansons qui seront disponibles dans un prochain DLC ! Amusez-vous avec vos amis ou en famille grâce aux différents modes de fiesta ! Vous pensez être un pro des maracas ? Relevez les défis StreamiGo! et aidez Amigo à devenir célèbre. Affirmez votre style en personnalisant votre compagnon avec des costumes et accessoires uniques. La fête aux quatre coins du globe : jouez avec 12 amigos et jusqu'à 8 joueurs en ligne en mode Fiesta mondiale. Mettez votre talent en avant en essayant d'atteindre la première place des classements en ligne.

