Samba de Amigo: Party Central - La démo est disponible sur l'eShop européen

Tenons-nous là le jeu de rythme de l'été 2023 ? Même si SEGA Europe se fait relativement discret à une semaine de sa sortie, Samba de Amigo: Party Central prépare son retour sur consoles Nintendo, sans maracas certes, mais avec une paire de Joy-Con pour mettre de l'ambiance dans le salon. Si vous vous demandez encore ce que peux donner ce jeu de rythme, sachez que la démo du jeu est enfin disponible sur l'eShop européen de la Nintendo Switch. Pour rappel, Samba de Amigo: Party Central sera disponible à partir du 29 août 2023 en versions physique et dématérialisée.

Get ready to shake and groove with the Samba de Amigo: Party Central free demo, Downloadable from the Nintendo EU eShop today!



