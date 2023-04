Samba de Amigo: Party Central dévoile les premières musiques de sa tracklist

Un jeu de rythme quel qu'il soit doit compter principalement sur sa bande-son pour espérer capter un maximum les joueurs. Pour la sortie de son nouvel épisode, Samba de Amigo: Party Central nous propose de découvrir une première liste des chansons qui seront disponibles pour le lancement du jeu cet été. Pour rappel, le jeu proposera 40 titres à sa sortie.

« Break Free (feat. Zedd) » - Ariana Grande « I Really Like You » - Carly Rae Jepsen « Payback (feat. Icona Pop) » - Cheat Codes « Let You Go (feat. Kareen Lomax) » - Diplo & TSHA « I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) » - Gloria Gaynor « I Love It » - Icona Pop « Centerfold » - J. Geils Band « Bang Bang » - Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj « Sucker » - Jonas Brothers « TiK ToK » - Kesha « Panama » - Matteo « Plastic Hearts » - Miley Cyrus « Celebrate » - Pitbull « The Cup of Life (La Copa de la Vida) » - Ricky Martin « XS » - Rina Sawayama « Bom Bom » - Sam and the Womp « Azukita » - Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz et Elvis Crespo « Macarena (Cover) » « Fugue (classique) » « La Bamba (Cover) »

Cette liste survitaminée s'ajoute aux deux titres de Sonic the Hedgehog déjà annoncés plus tôt : « Escape from the city » tiré de Sonic Adventure 2 , et « Fist Bump » de Sonic Forces . D'autres morceaux seront dévoilés au cours des prochains mois.