Sakurai nous parle de l'avenir de Super Smash Bros. et du 2ème Fighters Pass

Alors que cela fait maintenant plus d'un mois que Byleth a été annoncé comme 5ème combattant du 1er Fighter Pass, Masahiro Sakurai continue d'apparaître un peu partout. C'est aujourd'hui à Famitsu que revient la tâche d'interviewer le créateur de Super Smash Bros.. Sakurai parle donc ici du 2ème Fighter Pass, insiste sur le fait qu'il ne choisit pas les personnages, mais il nous parle également de l'avenir de la saga. Voici donc la déclaration, traduite bien évidemment :

Bien que je sois en retard à la fête, je suis heureux de dire que nous ajouterons six nouveaux combattants à "Super Smash Bros. Ultimate" en DLC via le deuxième Fighters Pass. Comme auparavant, ils seront inclus avec un stage et des pistes musicales - la fête ne s'arrête pas! Bien que nous ayons décidé de créer six autres packs de contenu téléchargeable, nous ne prévoyons pas d'en faire plus. Mon travail sur "Super Smash Bros. Ultimate" prendra fin une fois que ces six combattants seront sortis.

Même si j'en ai parlé il y a plus d'un an lorsque le premier Fighters Pass était en production, je le répète à nouveau. La question de "Qui va être ajouté à Smash?" est devenu le sujet de prédilection des fans du monde entier, cependant, je ne décide pas qui sera ajouté. Ma position est de recevoir et traiter les demandes et les propositions de Nintendo. Je peux refuser si nous ne parvenons pas à un accord, car il y a toujours des discussions sur ce que je pense de la proposition et de si elle est pertinente, si je la trouve inintéressante je demande à l'annuler. L'allongement de la durée d'ajout de contenu au jeu signifie que le repos et les vacances continuent de s'éloigner de plus en plus de moi...

Il va sans dire que la persévérance est nécessaire lors de la gestion d'un même projet sur une longue période. Il y aura des modèles habituels vu que tout projet implique une sorte de gestion, mais je ne suis pas coincé parce que je continue à travailler sur le même titre - je découvre plutôt de nouvelles expériences et de nouvelles choses.

Par exemple, cela signifie que pendant que je réfléchis au développement du DLC «Dragon Quest», je réfléchis à la façon d'optimiser la révélation du DLC de SNK! Ce travail, je vous le dis - il n'y a vraiment rien d'autre comme ça. C'est un travail où je peux condenser mes expériences, mes connaissances et mes études de l'histoire du jeu vidéo… C'est parfait pour moi. Cela va sans dire, mais je le dirai quand même: c'est vraiment un honneur.

Je ne peux pas travailler sur un autre projet en même temps que je suis sur cette production. Cela signifie que mon avenir de sortie d'un tout nouveau jeu que j'ai réalisé diminue avec le temps, mais ça me va.

Je n'ai jamais été du genre à ressentir un besoin personnel de diriger ou de créer quelque chose de nouveau. Fondamentalement, j'essaie juste de créer quelque chose qui rendra les autres personnes heureuses. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais crée «Kirby», qui a été créé pour les joueurs débutants, qui sont novices. Et quoi qu'il en soit, je suis satisfait des nouveaux combattants de "Smash Bros.", avec des réactions qui dépassent les limites d'un seul jeu et de l'engouement qui les accompagne.

Partout dans le monde, les gens ont de multiples travail, et il existe également une grande variété de travail dans le monde minuscule de la production de jeux vidéo. Parmi ceux-ci, mon rôle est de créer un ensemble de jeux variés et d'en exciter les gens à chaque fois. Cela dit, je n'ai pas d'autre choix que de continuer, non?

Je ne peux pas dire avec certitude que la série Smash Bros. continue ou non. Après tout, [la série a] surmonté la difficulté de survivre jusqu'à présent. Cependant, ni moi ni les responsables de Nintendo ne pensons à des projets futurs. Aller de l'avant en ajoutant du nouveau contenu est un plan qui laisse très peu de place pour réfléchir à l'avenir. Au lieu de cela, nous pouvons prolonger la durée de vie du jeu en ajoutant de plus en plus de contenu.

Et c'est pourquoi ces six prochains combattants vont être des ajouts incroyables et extravagants. Supposons qu'un nouveau jeu "Smash Bros." sorte dans un avenir proche, il n'y aura pas forcément le même nombre de combattants que dans Super Smash Bros. Ultimate. J'espère malgré tout que tout le monde pourra toujours profiter de ce jeu pour ce qu'il est.