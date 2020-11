SaGa Frontier Remastered - Le RPG culte s'offre une cure de jouvence pour l'été 2021

C'est lors d'une émission dédiée aux RPG mobiles que Square Enix vient d'annoncer une bonne nouvelle aux amateurs de jeux de rôle. Sorti initialement en 1998 en Occident, SaGa Frontier s'apprête à revenir sur consoles et mobiles dans le courant de l'été 2021 sous l'appellation SaGa Frontier Remastered. Au menu : des graphismes remis au goût du jour, l'ajout du personnage de Fuse, mais également un nouveau scénario à découvrir qui fera plaisir aux joueurs de la première heure.

En attendant de pouvoir découvrir davantage d'informations sur SaGa Frontier Remastered, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

SaGa Frontier Remastered, développé par un grand nom de l'industrie, Akitoshi Kawazu (FINAL FANTASY®, franchise SaGa), proposera une multitudes d'améliorations et d'ajouts inédits, y compris des graphismes remastérisés, un nouveau scénario dont Fuse sera le personnage jouable principal, de nouveaux événements pour Asellus, grande favorite des fans, la compétence populaire « Glimmer », qui donne aux personnages une nouvelle façon d'apprendre des compétences et des attaques, et bien plus encore.

Les nouveaux joueurs comme les fans de longue date pourront en outre créer des aventures à l'infini grâce aux huit protagonistes proposés, chacun ayant ses propres objectifs et ses propres fins qui varient en fonction des choix effectués grâce au système de scénario libre de SaGa.