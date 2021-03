SaGa Frontier Remastered - Les développeurs parlent plus en détail du personnage de Fuse

En avril prochain, les joueurs européens auront la chance de découvrir sur Nintendo Switch et autres plateformes SaGa Frontier Remastered, la remastérisation en haute définition de SaGa Frontier. Ne se contentant pas d'un simple portage du jeu, l'équipe de développement du jeu a intégré au jeu de base un tout nouveau personnage : Fuse. Et si vous êtes amateur de la licence SaGa, vous n'êtes pas sans savoir que chaque titre propose des scénarios différents qui évoluent avec la morts de tel ou tel personnage au fil du jeu. L'ajout d'un nouveau protagoniste va donc amener un tas de modifications sur le titre. Afin de répondre au maximum à toutes les questions concernant Fuse, Square Enix vient de publier un petit communiqué que nous vous laissons retrouver ci-dessous :

A propos du jeu

Initialement sorti sur PlayStation® en Amérique du Nord en 1998, le RPG culte SaGa Frontiersera enfin disponible en Europe pour la première fois le jeudi 15 avril 2021en version remastérisée. Dans cette nouvelle version, les joueurs pourront sélectionnerun protagoniste de leur choix et se lancer dans une histoire dotée d'objectifs et de fins différentes pour chaque protagoniste.

Les fans y découvriront une nouvelle évolution du scénario avec l'arrivéed'un nouveau protagoniste, Fuse. Les joueurs prendront part à des combats dramatiques en apprenant de nouvelles techniques et la capacité d'utiliser des attaques séquentielles spéciales. Grâce à de superbes graphismes remasterisés, de nouveaux éléments et de nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas dans la version originale, les fans profiteront pleinement de ce titre culte désormais plus accessible sur les consoles modernes.

Nouveau scénario: Fuse, le huitième protagoniste!

Un scénario inédit écrit par Akitoshi Kawazu (directeur général de la franchise SaGa) et Benny Matsuyama (scénariste de jeux vidéo et auteur de fiction). Fuse suivra l'aventure des sept protagonistes tandis que l'histoire entraînera les joueurs dans l'élucidation d'une affaire. Ils y trouveront des séquences qui les feront rire et de nouveaux développements qui les toucheront profondément.



Les conclusions des histoires de sept personnages ont évolué depuis la version originale, chose qui donnera aux joueurs envie de suivre les scénarios de tous les protagonistes aux côtés de Fuse. (Ce contenu est disponible après avoir terminé le scénario de n'importe lequel des sept protagonistes.)



De nouvelles musiques du compositeur Kenji Ito donnent vie au scénario de Fuse.

À propos du scénario de Fuse

Conditions d'accès

Terminer le scénario de n'importe quel protagoniste débloque l'épisode correspondant à ce protagoniste. Les joueurs peuvent donc jouer à sept scénarios différent, un pour chacun des sept autres protagonistes.



Grâce au transfert des stats une fois les scénarios terminés, les joueurs pourront profiter de ce contenu avec leurs stats évoluées pour une meilleure rejouabilité.

Structure

Les joueurs pourront découvrir ce qu’il se passerait si Fuse intervenait dans les épisodes des autres protagonistes etde créer des équipes qui ne peuvent être formées que dans le scénario de Fuse.



Certains scénarios contiennent des embranchements menant à différentes fins en fonction des actions effectuées.

Faites équipe avec les membres de l'IRPO

D'autres membres de l'IRPO peuvent aussi rejoindre une équipe dans le scénario de Fuse. Ren, le fiancé d'Emilia, intègre enfin l'équipe dans la version remastérisée.

Tous les protagonistes rejoignent l'équipe

Tous les protagonistes peuvent potentiellement rejoindre l'équipe si certaines conditions sont remplies dans le scénario de Fuse. Dans la version originale du jeu, certains personnages ne rejoignaient jamais l'équipe de certains protagonistes, mais la version remastérisée permet aux joueurs de recruter tous les autres protagonistes dans le scénario de Fuse.

Tous les combats de boss possibles