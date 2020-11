S.E.L.L. : Bilan 2020 du marché vidéoludique en France - Est-ce que les français sont des joueurs ?

Au-delà de ce que peut déjà nous proposer chaque semaine le S.E.L.L. (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) à savoir le Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo physique en France (voir le dernier classement ici), cette organisation a pour habitude d'établir chaque année un état des lieux de la part et du profil des joueuses et des joueurs de jeux vidéo en France et ainsi analyser leurs habitudes et leurs modes de consommation de ce média.

Dans son dernier bilan cette année, nous pouvons constater une forte évolution du marché vidéoludique en France sur plusieurs points :

36,46 millions de joueurs en France (71% jouent au moins occasionnellement)

47% des joueurs sont des femmes et 53% sont des hommes

39 ans = Âge moyen des joueurs réguliers

Un joueur sur deux considère que le jeu vidéo créé du lien social

36% des joueurs indiquent que le jeu vidéo leur a permis de rester en contact avec leur famille et leurs amis malgré le confinement

66% des parents déclarent jouer avec leurs enfants au moins occasionnellement

Une évolution plutôt positive et qui nous montre que les français, peu importe l'âge, s'intéressent de plus en plus à ce média extrêmement riche et diversifié. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur qui, pourquoi et comment les français consomment ce média interacif, nous vous invitions à aller consulter leurs travaux ici.

[Thread] Vous n’avez pas encore eu le temps de parcourir notre nouvel Essentiel du Jeu Vidéo ? Pas de problème, on vous fait un récap’ de données intéressantes sur le profil, les usages et les habitudes de consommation des joueuses et des joueurs Français⬇️ pic.twitter.com/OTY7kx5klH — SELL (@SELL_JeuxVideo) November 16, 2020

Source : Sell