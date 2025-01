Rune Factory: Guardians of Azuma dévoile un nouveau trailer et sa date de sortie

Prochain épisode de la saga Rune Factory semblant marquer un tournant côté gameplay, Rune Factory: Guardians of Azuma a fait parler de lui cette semaine. Marvelous vient en effet de nous dévoiler une nouvelle vidéo mettant en avant le gameplay, les phases de combat, le système de relations ainsi que le changement de saisons dans le village. De plus, nous avons confirmation que le titre sera disponible à partir du 30 mai 2025 sur Nintendo Switch et PC. Si jamais vous souhaitez en voir davantage, un livestream sera également proposé le 22 janvier prochain à partir de 16h00 sur la page Youtube de Marvelous.

Le dernier opus de la célèbre série d'action-RPG et de simulation de vie introduit les joueurs dans le territoire oriental d'Azuma, une terre aux graphismes d'inspiration japonaise et aux éléments de gameplay familiers de la franchise Rune Factory.

Ravagées par les effets de l'effondrement céleste et l'arrêt du pouvoir fourni par les runes, les terres orientales d'Azuma ne sont plus que l'ombre de leur passé prospère. Affaiblis par des forces corrompues, les dieux de la nature se sont retirés du monde, laissant les montagnes s'effondrer et les champs se dessécher. Le peuple d'Azuma cherche de l'aide pour lutter contre un fléau qui a balayé ces terres autrefois généreuses. Un jeune héros conclut un contrat avec un dragon et entreprend un voyage. « Acceptez le pouvoir du danseur de la terre. Utilise ce pouvoir pour sauver la terre. »

Guardians of Azuma entraîne les joueurs dans une toute nouvelle aventure dans le pays inédit d'Azuma. Les joueurs y incarneront un Danseur de la Terre destiné à redonner de l'espoir - et de la vie - à ce pays autrefois florissant. Choisissez l'un des deux protagonistes dont les destins sont étroitement liés, et découvrez un gameplay Rune Factory réimaginé et étendu ; en tant que Danseur de la Terre, les joueurs cultiveront avec grâce, restaureront et construiront des villages entiers, et se battront avec de nouvelles armes telles que l'arc et les talismans. Azuma est un vaste monde à explorer avec des villages majestueux à découvrir, chacun s'inspirant de la culture japonaise et ayant un thème saisonnier. En plus de l'exploration, du combat et de la construction de villages, les joueurs pourront cultiver des relations avec les habitants, les recrutant à vos côtés au combat ou pour les aider à gérer les villages. Maniez les trésors sacrés des dieux et le pouvoir de danse de la Danseuse de la Terre pour purifier la terre et redonner à Azuma sa gloire d'antan. L'aventure d'un nouveau monde vous attend.