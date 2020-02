Rune Factory 4 Special - Focus sur les bachelors et bachelorettes

A l'image de la licence Harvest Moon, le spin off Rune Factory 4 Special vous offre bien sûr la possibilité de vivre une vie de fermier, avec une pointe d'aventure. Mais vous aurez également le droit de rechercher votre âme sœur durant vos péripéties. XSEED et Marvelous nous offrent, à l'occasion de la sortie du jeu le 28 février prochain deux nouveaux trailers, mettant en avant les bachelors et les bachelorettes présents dans Rune Factory 4 Special.

En attendant de faire votre décision en jeu, nous vous laissons les découvrir ci-dessous. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le titre, notre preview est également disponible juste ici.