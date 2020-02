Rune Factory 4 Special - Découvrez les 45 premières minutes en français

Disponible à partir du 28 février sur Nintendo Switch, Rune Factory 4 Special est une version revue et corrigée du jeu éponyme développé par Marvelous et sorti initialement sur Nintendo 3DS en 2015. En plus de graphismes revus à la hausse et de nouvelles quêtes, le jeu bénéficie aussi d'une traduction inédite en français.

Grâce à Marvelous, nous avons la chance d'avoir pu débuter l'aventure un peu plus tôt que les autres, ce qui nous permet de vous proposer les 45 premières minutes du jeu dans la langue de Molière. Comme vous pourrez le constater, la mise en place est assez longue, mais l'attente en vaut la peine !