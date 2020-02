Rune Factory 4 Special disponible sur Nintendo Switch

Dernier coup de cœur de votre serviteur, Rune Factory 4 Special sur Nintendo Switch est enfin disponible sur l'eShop ainsi que dans les étals francophones. Pour cette occasion, Marvelous nous met à disposition sur sa page Youtube un trailer de lancement, entièrement traduit en français comme le jeu en lui-même. Ce dernier met en avant les principales caractéristiques du titre, à savoir l'aspect simulation tiré de la licence principale : Harvest Moon, ainsi que tous les à-côté comme l'exploration des donjons, l'artisanat ou encore l'élevage de monstres.



Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à lire notre test de Rune Factory 4 Special, et vous trouverez également un peu plus bas quelques vidéos maison si vous voulez avoir un aperçu plus global du contenu. La première vidéo se concentre sur le tout début de l'aventure. La seconde quant à elle présente une journée type au bout de plusieurs heures de jeu.