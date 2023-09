Rune Factory 3 Special - Sharance vous attend sur Nintendo Switch

Après nous avoir fait découvrir son 4ème épisode dans une version remaniée, Rune Factory est de retour depuis le 5 septembre 2023 avec Rune Factory 3 Special. Mêlant Action-RPG et simulation de vie agricole, cette "nouvelle" aventure conduira les joueurs dans la ville de Sharance où il faudra trouver un moyen de faire coexister humains et monstres pour la prospérité de du village. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test est disponible juste-ici. Vous trouverez également le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Installez-vous dans une superbe ville fantastique sous les traits d’un jeune aventurier portant un secret monstrueux dans Rune Factory 3, remastérisé pour la nouvelle génération sur Nintendo Switch™.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Rune Factory 3 Special, retrouvez le mode Jeunes mariés, des aventures indépendantes débloquées pour chaque mariage avec l’une des 11 célibataires éligibles du jeu !

Que vous nous découvriez pour la première fois ou que vous soyez de retour après une longue absence, plongez dans l’histoire inoubliable de Rune Factory 3 avec des graphismes améliorés et des modèles de personnages recréés en 3D.

Une aventure se déroulant dans deux mondes

Incarnez Micah, un jeune homme frappé d’amnésie et capable de se transformer en monstre étrange aux airs de mouton, dans une quête pour faire coexister les humains et les monstres.

Combats RPG trépidants

Maniez des épées, des lances, des marteaux et même la magie pour affronter des monstres puissants. Recrutez des citadins et des monstres et partez explorer des donjons regorgeant de dangers.

Semez les graines de votre nouvelle vie

Détendez-vous après une longue journée d’aventures en multipliant les activités telles que l’agriculture ou la pêche ! Découvrez les nombreuses variétés de graines magiques produisant des cultures étranges qui rendront votre aventure encore plus amusante et trépidante !

Trouvez l’élue de votre cœur

11 célibataires adorables vous attendent, un record dans l’histoire du jeu ! Apprenez à les connaître chaque jour en discutant et en effectuant des quêtes, tombez amoureux, faites votre demande en mariage et scellez votre union. Vous ne tarderez pas à avoir une belle famille pour vous accompagner dans vos aventures.