Ruined King: A League of Legends Story disponible dès à présent sur Nintendo Switch

Surprise ! Sans crier gare, l'eShop vient d'accueillir Ruined King: A League of Legends Story, un jeu de rôle au tour par tour vous invitant à retrouver les héros et l'univers de League of Legends, le célèbre MOBA. Le jeu est disponible en deux versions; standard à 29,99€ ou Deluxe à 39,99€ incluant le jeu de base et trois DLC, à savoir un pack de démarrage, des armes et les skins Déchu de tous les champions disponibles : Miss Fortune, Ilaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke. Par ailleurs, si vous achetez le jeu avant le 16 décembre , vous obtiendrez l'arme exclusive du lancement : la Manamune de Yasuo. Réservez plus de 10 Go d'espace dans la mémoire ou la carte SD de votre console. Plus de détails avec le trailer et la présentation du jeu ci-dessous.

Notez que vous pouvez aussi retrouver dès aujourd'hui sur l'eShop, Hextech Mayhem: A League of Legends Story un runner rythmique avec Ziggs au prix de 8,99€ (détails ici)