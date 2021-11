Hextech Mayhem: A League of Legends Story - Un nouveau runner musical débarque sur Nintendo Switch

Après avoir traumatisé les joueurs de League of Legends, Ziggs l’expert des Hexplosifs s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et supports concurrents dans un tout nouveau titre : Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Au menu, un runner musical où les bombes vous permettront d'avancer en rythme sur une musique déjantée. Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 16 novembre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Issu de l'univers de League of Legends, Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ est un runner rythmique porté par Ziggs, l'inoubliable yordle expert en Hexplosifs. Au rythme d'une musique entraînante, les joueurs se servent de leurs bombes pour sauter et attaquer tout en esquivant les obstacles, désarmant leurs ennemis et allumant les mèches d'un chaos magistral orchestré par des réactions en chaîne aussi explosives que satisfaisantes. Tout au long du jeu, ils sèment le désordre dans les rues de Piltover pour tenter d'échapper à ce rabat-joie d'Heimerdinger (récemment aperçu dans la série animée Arcane, disponible sur Netflix) déterminé à empêcher Ziggs de construire la plus grande bombe que Runeterra ait jamais vue ! De nouveaux éléments du jeu seront dévoilés le 16 novembre 2021 à 17h CET lors d'une présentation vidéo par Riot Forge.