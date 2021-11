Hextech Mayhem: A League of Legends Story - Découvrez les trois premiers mondes de ce runner musical

Jeu vidéo sorti à la surprise générale le 16 novembre 2021, Hextech Mayhem: A League of Legends Story vous propose de suivre les aventures d'un des personnages les plus craints par les joueurs de League of Legends : Ziggs. Bien loin du genre MOBA, on retrouve ce yordle dans un spin-off prenant la forme d'un runner musical prenant place dans les rues de Piltover. En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous nos premières minutes de jeu ci-dessous.

Pour rappel, Hextech Mayhem: A League of Legends Story est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 8,99€.

Dans ce runner musical au rythme effréné, toutes vos actions ont des conséquences explosives car trop de chaos ne tue jamais le chaos. Contrôlez Ziggs, le yordle spécialiste des Hexplosifs, et mettez les quartiers de Piltover sens dessus dessous. Suivez la musique pour bombarder, bondir et bouger en rythme, esquivez les obstacles, désarmez les ennemis et allumez les mèches d'un chaos magistral. Semez la pagaille et ce rabat-joie de Heimerdinger pour donner naissance à votre rêve : la plus grosse bombe que le monde ait jamais vue ! Servez-vous du Système de Chaos libre pour déclencher des explosions spontanées et récolter des points bonus... tout en échappant aux rabat-joie qui vont comprendre à quel point ils ont tort. Ne laissez aucune mèche faire long feu dans Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Source : Nintendo