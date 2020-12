Ruined King : A League of Legends Story dévoile son gameplay via un nouveau trailer

Annoncé il y a quelques semaines de cela lors de la finale du championnat du monde de League of Legends, Ruined King s'est un peu plus dévoilé hier lors de la cérémonie des The Game Awards. En effet, un tout nouveau trailer nous a été diffusé lors de cet événement nous montrant ainsi son gameplay et ses différents personnages (Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Yasuo et Ahri).

Un titre qui fera extrêmement plaisir aux fans de League of Legends car la narration sera au cœur de cette nouvelle expérience. Les joueurs auront la chance de découvrir la région de Bilgewater et des Îles obscures dans ce RPG au tour par tour.