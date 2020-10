Ruined King le nouveau jeu de Riot Games annoncé sur Nintendo Switch

Aujourd'hui était organisée la finale de League of Legends où s'opposait DAMWON Gaming contre les Suning. En plus d'un d'une ouverture cérémoniale à couper le souffle, c'était aussi l'occasion pour Riot Games, les développeurs du jeu, de mettre en avant leurs prochains projets. En l'occurrence, c'est Ruined King qui s'est dévoilé durant le show.

Ruined King est un RPG solo avec un système en tour par tour qui se déroulera sur les îles obscures et qui est sortira début 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Vous retrouverez toutes les informations à savoir sur le site officiel ici. Riot Games qui continue à agrandir sa sphère d'affluence grâce à son univers profond et ses personnages emblématiques. Découvrez sans plus tarder la bande-annonce de ce nouveau jeu disponible ci-dessous. Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.