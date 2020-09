RPG Maker MV disponible sur Nintendo Switch - Découvrez notre jeu vidéo maison

Disponible ce jour sur l'eShop de la Nintendo Switch mais également en version physique, RPG Maker MV est un outil de développement simple et pratique permettant aux personnes lambdas de créer un J-RPG sans avoir besoin de maitriser des langages de programmation. Notre ami Skrimir, joueur et également expert RPG Maker à ses heures perdues s'est d'ailleurs fait plaisir en testant dans nos colonnes cette version dédiée à la console hybride, vous pouvez d'ailleurs retrouver le test juste ici.

En complément du logiciel, vous avez également la possibilité de récupérer gratuitement sur l'eShop RPG Maker MV Player. Cette version gratuite propose tout simplement de jouer gratuitement à toutes les créations publiées par les joueurs sur cette version. Et bien sûr, Skrimir a profité de son test pour créer un petit jeu maison.

Afin de pouvoir essayer sa création, rien de plus simple : Téléchargez dès à présent RPG Maker MV Player sur l'eShop de votre Nintendo Switch, et cherchez l'ID n°79 dénommé "Nintendo Master Adventure". Et si jamais votre âme créative donne naissance à un nouveau jeu, n'hésitez pas à partager votre ID en commentaire !