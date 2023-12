Rocket Racing - Le nouveau jeu de course supersonique de Psyonix disponible gratuitement dans Fortnite

L'univers de Fortnite est actuellement en pleine expansion. Après l'arrivée des LEGO dans le titre de Epic Games, c'est au tour de Psyonix, créateur de Rocket League, de présenter son nouveau jeu de course supersonique : Rocket Racing. Disponible dès à présent via l'option Découvrir dans le free-to-play Fortnite, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Aperçu du gameplay

Maîtrisez vos compétences de dérapage, de vol, d'accélération et d'esquive aérienne en parcourant une sélection de pistes en perpétuelle évolution. Dans Rocket Racing saison 0, mettez vos compétences à l'épreuve sur 26 pistes. Évitez les obstacles, prenez des raccourcis et roulez sur les murs pour dépasser vos concurrents. Ce n'est que le début de la course ! De nouveaux modes, pistes, et bien plus sont à venir en 2024 !

Rangs

La saison 0 est accompagnée de la saison 0 classée ! Les saisons de Rocket Racing auront leurs propres saisons classées, ce qui signifie que la Saison 1 classée sortira en même temps que la Saison 1. En partie classée, gravissez les rangs pour déverrouiller plus de pistes ! Une fois le rang Diamant atteint, vous aurez accès à toutes les pistes en classé.

Personnalisation de voiture et propriété multijeux

Partez pour de nouvelles aventures avec vos voitures Rocket League préférées ! Tous les joueurs ont un casier dans Fortnite, et dans la section « Voiture », vous pouvez équiper un véhicule à utiliser dans Rocket Racing.

Une voiture Fortnite est composée de trois types d'objets du casier : châssis, sticker et roues. Si vous possédez les châssis Octane, Cyclone, Jäger 619, ou Lamborghini Huracán STO dans Rocket League, vous les retrouverez dans votre casier Fortnite ! Vous aurez aussi certains des stickers et roues que vous possédez dans Rocket League. Assurez-vous simplement de jouer à Fortnite avec le même compte Epic Games que celui que vous utilisez pour Rocket League.

La saison 0 n'est que le début de Rocket Racing ! Des mises à jour palpitantes arrivent, y compris des tableaux des scores de course de vitesse, d'autres options de personnalisation, des pistes faites par des créateurs, et la Saison 1 qui arrive début 2024. Prenez de l'avance dans la saison 0 et soyez paré pour le tableau des scores !