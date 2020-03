Ring Fit Adventure reçoit une super mise à jour qui lui ajoute de nouveaux modes

Ring Fit Adventure a reçu hier une mise à jour lui ajoutant un nouveau mode de jeu de rythme permettant de faire du sport en rythme sur douze thèmes provenant de jeux vidéo dont Super Mario odyssey et Zelda : Breath of The Wild. Par ailleurs, un mode course permet de "courir" dans les différents niveaux du jeu débarrassés de ses ennemis et défis, Pour plus de détails, voir la vidéo ci-dessous.

Une mise à jour de Ring Fit Adventure : une mise à jour gratuite pour Ring Fit Adventure sera disponible dans la journée. Cette mise à jour introduit le nouveau mode Jeu de rythme, la possibilité de donner une voix féminine à Ring ou bien encore de changer sa langue, et bien plus. Le mode Jeu de rythme permet aux joueurs de faire l’exercice sur douze pistes tirées de Ring Fit Adventure, ainsi que sur une sélection de thèmes tirés de jeux Nintendo populaires tels que Super Mario Odyssey, Splatoon 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cette mise à jour sera disponible dès aujourd’hui.