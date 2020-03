Ring Fit Adventure : en rupture de stock en Europe et en France aussi - Les prix s'envolent

Il y a peu on apprenait que la Nintendo Switch mais aussi le jeu Ring Fit Adventure étaient en rupture de stock au Japon suite à l'épidémie de coronavirus paralysant la Chine, et désormais une bonne partie du monde. Si pour le moment les pénuries de consoles ne semble concerner que le Japon, depuis, Nintendo of America a confirmé que le jeu Ring Fit Adventure était en rupture de stock un peu partout aux Etats-Unis et que la société travaillait à un réapprovisionnement.

Une situation qui semble se répéter en Europe et notamment en France ou d'après nos sources et nos constatations, il devient très difficile de se procurer le jeu de fitness a un prix décent dans les principales enseignes de vente en ligne... Et avec le passage au stade 3 et la fermeture de tous les lieux publics « non indispensables » décidée hier par le gouvernement français, cela ne risque pas de s'améliorer. Alors attention aux arnaques et patience pour tous ceux qui pourraient être tentés d'acheter le jeu pour occuper les longues journées et soirées qui s'annoncent... Evidemment, on espère que Nintendo communiquera à ce sujet assez vite.