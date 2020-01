Avant/Après : l'incroyable transformation d'un joueur après un mois de Ring Fit Adventure

Pour un jeune artiste philippin du nom de Gabriel Migui, l'année 2020 commence, selon ses propres termes, "merveilleusement bien"... A priori en surpoids, le jeune homme a semble-t-il réussi à retrouver son "poids normal" en seulement un mois. Une "victoire" qu'il attribue à un "bon régime" mais surtout à une utilisation quotidienne de Ring Fit Adventure, le fameux titre de Nintendo mélangeant Fitness et jeu vidéo (et dont vous pouvez retrouver notre test ICI) ! Si on le croit, seulement 25 minutes par jour pendant 30 jours auront suffit pour le métamorphoser. Il a d'ailleurs publié sur son compte Facebook deux clichés avant / après sur lesquels on a du mal à le reconnaître...

Il semblerait donc qu'avec un peu de volonté (et un "bon régime") Ring Fit Adventure soit réellement efficace. Il est vrai que, contrairement aux autres jeux du genre, Ring Fit Adventure fait littéralement suer et permet de ressentir vraiment les efforts fournis. N'hésitez d’ailleurs pas à partager vos expériences et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.