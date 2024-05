REYNATIS - Le dernier Action-RPG de FURYU dévoile sa date de sortie

Développé par FURYU Corporation et édité en Europe par NIS America, REYNATIS vient d'obtenir une première date de sortie. L'Action-RPG sera ainsi disponible à partir du 27 septembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents. De plus, un partenariat a également été confirmé avec Square Enix pour proposer dans le jeu du contenu additionnel sur le thème de NEO: The World Ends With You. Cela concernera de nouveaux personnages, des lieux et des ennemis issus de la licence de Square Enix.

REYNATIS est une fantaisie urbaine atmosphérique qui se déroule dans une reconstitution réaliste de Shibuya, à Tokyo, où l'affrontement ultime entre la magie et l'ordre est sur le point de se produire. En quête de liberté par la force, le sorcier Marin se rend à Shibuya, où il rencontre Sari, un officier de la M.E.A., une organisation chargée de garder les sorciers sous contrôle.