REYNATIS - Le nouvel Action-RPG de FuRyu confirmé en Occident

Complètement passé à la trappe lors du Nintendo Direct Partner Showcase européen, REYNATIS a fait forte impression chez nos amis Japonais. Alors que nous pensions avoir été mis de côté, NIS America vient de confirmer que l'Action-RPG de FuRyu allait bien avoir le droit à une sortie en Occident. Attendu dans le courant de l'automne 2024 , nous avons même eu le droit un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Si le trailer a été publié par PlayStation, le titre est également attendu sur Nintendo Switch et sur Steam.

À propos du jeu :

REYNATIS est un action RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo. Dans un monde où la fantaisie rencontre la réalité, les citoyens de Shibuya craignent la magie et son pouvoir, forçant les sorciers à dissimuler leurs capacités inhumaines ou à faire face à l'oppression qui les entoure.

À la conquête de la liberté, le sorcier Marin se rend à Shibuya, où il rencontre Sari, un agent de la MEA, une organisation dédiée à maintenir les sorciers sous contrôle. Dissimulez votre magie pour explorer la ville en tant que simple civil ordinaire, faire du shopping ou encore accomplir des quêtes. Utilisez vos pouvoirs explosifs pour atteindre de nouveaux lieux et combattre tous ceux qui se dresseront sur votre chemin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez dans ce RPG élégant et envoûtant réalisé par le directeur TAKUMI et découvrez une bande-son authentique produite par Yoko Shimomura !

Détails du jeu :