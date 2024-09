REYNATIS - L'action-RPG de FuRyu s'offre une démo sur Nintendo Switch

Dernier projet en date développé par FURYU Corporation et édité par NIS America dans nos contrées, REYNATIS vous invite dans les rues de Shibuya pour une lutte entre le réel et le fantastique. Attendu pour le 27 septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions dématérialisée mais également en physique, une démo a été mise à disposition des joueurs sur l'eShop de la console. Un bon moyen de vérifier si la version dédiée à notre console hybride tient la route.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent découvrir les deux perspectives de REYNATIS en jouant les premiers chapitres avec les personnages principaux Marin Kirizumi et Sari Nishijima. Marin Kirizumi Marin est un étudiant de 19 ans. Il a découvert ses pouvoirs magiques à l’âge de 14 ans, après un accident de voiture qui l’a laissé aux portes de la mort. Depuis, il a grandi dans l’oppression, incapable de vivre librement en tant que sorcier. Pour se libérer de cette oppression et obtenir sa liberté, il vise à devenir « le sorcier le plus puissant, qu’aucun ne pourra vaincre ». Pour y parvenir, il se rend à Shibuya, suivant les dernières paroles laissées par son père. Sari Nishijima Ancienne policière, Sari a été attaquée et gravement blessée par un monstre à Shibuya au printemps 2021. Alors qu’elle était sur le point de mourir, elle s’est éveillée en tant que réplique et a rapidement rejoint la M.E.A. (Agence Magique). Désormais, elle travaille en tant qu’agent de la Force Spéciale Magique de la M.E.A. Bien que certains cherchent à utiliser son image pour le recrutement, Sari s’oppose à ce rôle. À propos du jeu : REYNATIS est un action-RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo. Dans un monde où la fantaisie rencontre la réalité, les citoyens de Shibuya craignent la magie et son pouvoir, forçant les sorciers à dissimuler leurs capacités inhumaines ou à faire face à l'oppression qui les entoure. Dissimulez votre magie pour explorer la ville comme un civil ordinaire, faire du shopping ou accomplir des quêtes. Vous pouvez aussi utiliser vos pouvoirs explosifs pour atteindre de nouveaux endroits et combattre ceux qui se dressent sur votre chemin. Battez-vous pour vos convictions dans ce RPG élégant et envoûtant réalisé par TAKUMI, avec une musique de Yoko Shimomura !

Source : Nintendo