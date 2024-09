REYNATIS - Interview du créateur du jeu Takumi

J'ai eu l'occasion de poser quelques questions par mails interposés à Takumi, le créateur et réalisateur du jeu REYNATISqui est attendu sur Nintendo Switch (et les autres plateformes) le 27 septembre prochain . REYNATISest un jeu Action-RPG développé par le studio FURYU Corporation qui a déjà développé des jeux comme Doraemon ou encore Crystar. Sans plus attendre, voici notre entretien complet :

Tout d'abord, j'ai voulu aborder le sujet de la carrière de Takumi et des questions plus personnelles :

Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir producteur créatif chez FURYU Corporation ?

Je suis entré chez FURYU Corporation juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d’études. J’ai décidé de les rejoindre car depuis mon plus jeune âge, j’étais fasciné par la culture de FURYU Corporation, qui permet aux jeunes créateurs de créer leurs propres jeux originaux.

Après avoir rejoint l’entreprise, plusieurs événements ont eu lieu en interne et j’ai pu devenir producteur créatif capable de vérifier chaque aspect d'un projet.

Quels projets avez-vous dirigés avant REYNATIS ?

J’étais le directeur de Trinity Trigger. Pour ce jeu, j’avais une vision claire de ce que je voulais faire et de comment utiliser le budget alloué. J’ai ainsi pu devenir producteur créatif sur REYNATIS, avec la possibilité de tout vérifier.

Quel est le projet qui vous a le plus marqué dans votre carrière ?

En tant que producteur, c’est le projet sur lequel j’ai pu contrôler chaque aspect. C’est donc le titre auquel je suis le plus attaché.

Quels sont vos jeux préférés ?

Un jeu d’une autre entreprise, ça va ?

Si c'est le cas, la série Kingdom Hearts.

J'ai ensuite voulu aborder l'univers et les inspirations du jeu Reynatis :

Quelle est l’inspiration derrière l’univers de REYNATIS ?

J’ai reçu de l'inspiration de plusieurs œuvres. Cependant, je dirais que les plus grandes inspirations ont été les séries Kingdom Hearts et Final Fantasy, que j’ai jouées pendant mes années formatrices.

Pourquoi avez-vous choisi une version moderne de Shibuya comme cadre ?

J’ai choisi Shibuya, car c’est un lieu unique, instantanément reconnaissable comme un symbole du Japon.

Ce quartier évoque-t-il quelque chose de spécial pour vous ?

Je pense que c’est un lieu débordant de magie, grâce à ses boutiques uniques et aux types de personnes qui s’y rendent. J’ai l’impression que c’est presque une extrapolation du monde réel, qui devient son propre monde alternatif.

Le jeu semble explorer pleinement le thème de la "liberté". Pourquoi ce thème ?

Je pense que dans de nombreuses sociétés, particulièrement au Japon, il y a une tendance à la conformité et à ce que les gens ne puissent pas vraiment exprimer leur individualité. En d'autres termes, ils sont réprimés. J’ai voulu créer ce jeu pour montrer aux gens qu’il est possible de s’exprimer et d’affirmer sa propre individualité, d’où l’idée de libération.

Pour continuer, j'ai voulu discuter du processus créatif et de l'équipe de développement :

Quelle a été la principale source d'inspiration pour ce projet ?

Final Fantasy Versus XIII.

Quels éléments ont été décidés en premier ?

Pendant que le thème et le message du jeu étaient en cours de définition, nous travaillions également sur l’univers et la narration. Bien sûr, nous construisions aussi en parallèle les systèmes de jeu et autres aspects !

Quels défis avez-vous rencontrés en intégrant des éléments fantastiques dans un cadre moderne ?

Je pense que le système de jeu est très novateur, donc il y a eu beaucoup de tâtonnements pour le finaliser. C’était un domaine dans lequel nous nous sommes vraiment challengés, et ce, jusqu’à la fin.

Pour ce qui est de la sortie du jeu et des plateformes, j'ai voulu en savoir un peu plus :

Le jeu est prévu pour être lancé sur plusieurs plateformes, y compris la Nintendo Switch. Pourquoi était-il important pour vous de le rendre disponible sur cette plateforme ?

Afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse faire l’expérience de mon message et du jeu lui-même, il était indispensable de le sortir sur Switch.

Comment s'est passé le portage de la version Nintendo Switch ?

*Je n'ai pas eu de réponses à cette question de la part de Takumi*

Pouvez-vous nous parler de votre expérience de travail avec Nintendo et de votre participation au Nintendo Direct ?

C’était amusant ! J’ai reçu beaucoup d'impressions de la part des gens.

Grâce à cela, nous avons eu un coup de boost pour le développement, et je ne peux qu’en être reconnaissant !

Ce qui m’a le plus marqué, c’est quand quelqu’un a dit : « Je pense que ce titre reproduit Shibuya mieux que tout autre jeu auparavant. »

Enfin, j'ai voulu terminer en parlant du contenu post-lancement et des mises à jour du jeu :

Vous avez annoncé des mises à jour gratuites avec du contenu supplémentaire pour REYNATIS. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et quel type de contenu les joueurs peuvent-ils attendre ? Et à quelle fréquence ?

Avec la prolifération des réseaux sociaux, l’histoire du jeu peut être diffusée dans le monde entier et être spoilée en un instant. En particulier pour la France et d’autres joueurs occidentaux, le jeu sort après la version japonaise.

Afin de prévenir les spoilers, les épisodes secrets vraiment importants seront publiés une fois que le jeu sera sorti à l’ouest. Le 1er octobre, le premier de ces épisodes sera publié pour que le monde entier puisse en profiter en même temps.

Ensuite, pour que le jeu puisse être joué pendant longtemps, nous publierons de nouveaux scénarios environ une fois par mois.

Si les joueurs suivent ces éléments jusqu’au bout, il pourrait bien y avoir quelque chose de bon qui les attend.

Comment pensez-vous que REYNATIS se distingue des autres RPG d’action sur le marché ?

Je ne pense pas qu'il y ait un autre jeu qui reproduise Shibuya aussi fidèlement. Il y a également des enseignes réelles, de nombreux magasins et des objets réels.

En outre, le système des Hoodies est un système unique, différent de tout ce qui existe. Je ne pense pas que tout le monde l'aimera, mais c'est un nouveau système qui devrait ravir les amateurs de jeux d'action. Profitez-en !

Assurez-vous de vous promener dans Shibuya en ayant l'air cool, prenez des photos avec le mode photo du jeu et postez-les sur les réseaux sociaux ! Je veillerai à toutes les regarder et à y répondre ! (rire)