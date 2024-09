REYNATIS est disponible sur Nintendo Switch

Dernier titre en date de FuRyu Corporation, REYNATIS abandonne la structure RPG classique chère au studio pour s'orienter vers de l'Action-RPG. Disponible depuis ce 27 septembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. de plus, à partir du 1er octobre 2024, REYNATIS recevra une mise à jour de contenu gratuite le premier de chaque mois, et ce jusqu'au 1er avril 2025. Ces mises à jour comprennent de nouveaux épisodes pour les personnages principaux Marin Kirizumi et Sari Nishijima, ainsi qu'un épisode secret rempli de rebondissements, d'affrontements magiques et d'informations supplémentaires sur l'histoire.

À propos du jeu : REYNATIS est un action-RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo. Dans un monde où la fantaisie rencontre la réalité, les citoyens de Shibuya craignent la magie et son pouvoir, forçant les sorciers à dissimuler leurs capacités inhumaines ou à faire face à l'oppression qui les entoure. Dissimulez votre magie pour explorer la ville comme un civil ordinaire, faire du shopping ou accomplir des quêtes. Vous pouvez aussi utiliser vos pouvoirs explosifs pour atteindre de nouveaux endroits et combattre ceux qui se dressent sur votre chemin. Battez-vous pour vos convictions dans ce RPG élégant et envoûtant réalisé par TAKUMI, avec une musique de Yoko Shimomura !

