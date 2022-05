Research and Destroy - Le jeu de tir stratégique s'offre une démo sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 25 avril 2022 sur l'eShop, et ayant même bénéficié d'Research and Destroy">un test dans nos colonnes signé Lotario, le jeu de tir stratégique Research and Destroy continue de chercher à se faire une place dans les chaumières. Si le test de Lotario ne vous a pas apporté toutes les réponses nécessaires et que vous souhaitez vous faire directement votre propre avis, une démo du titre est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur consoles PlayStation.

Incarnez trois scientifiques de génie et faites des RECHERCHES pour créer des armes et des gadgets étranges qui vous permettront de DÉTRUIRE les surnaturels qui menacent l'humanité ! RECHERCHER - Étudiez les surnaturels en réalisant des vivisections sur le champ de bataille, puis développez des améliorations révolutionnaires pour vos armes étranges et vos gadgets insolites ! DÉTRUIRE - Élaborez un plan d'attaque, puis passez à l'action avec un gameplay qui associe stratégie au tour par tour et phases de tir en temps réel. Chaque seconde compte ! COOP - Personnalisez l'apparence de vos scientifiques, et jouez avec vos amis en local. Vous pouvez rejoindre ou quitter les parties quand vous voulez ! CAMPAGNE - Adaptez vos tactiques de guérilla scientifique pour prendre le contrôle de la carte de la campagne et trouver l'origine des surnaturels. Chaque partie est totalement unique !

Source : Nintendo