Research and Destroy - Un nouveau jeu de tir stratégique débarque sur Nintendo Switch

Titre développé par Implausible Industries et édité dans nos contrées par Spike Chunsoft, Research and Destroy est un jeu de tir stratégique s'apprêtant à débarquer sur Nintendo Switch et supports concurrents le 25 avril prochain. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir un descriptif officiel ainsi qu'un trailer de présentation.

À propos de RESEARCH and DESTROY

Un tout nouveau jeu de tir stratégique propulsé par Super Science. RESEARCH and DESTROY (RAD) est un jeu d'action au tour par tour avec coopération simultanée en local ou en ligne. Prenez le contrôle de trois brillants super-scientifiques alors que vous RECHERCHEZ et développez d'étranges nouvelles armes et gadgets pour DÉTRUIRE les hordes surnaturelles qui ont pratiquement écrasé l'humanité.

Recherche : Obtenez de nouvelles informations sur la menace surnaturelle grâce à des vivisections sur le champ de bataille, puis développez des améliorations radicales pour chaque arme bizarre et gadget fascinant.

Détruisez : Planifiez à l'avance, puis courez et tirez dans une combinaison de stratégie au tour par tour et de tir en temps réel - chaque seconde compte.

Coopération : personnalisez l'apparence de vos scientifiques, puis passez en mode coopération en ligne ou local avec vos amis à tout moment.

Campagne : Adaptez vos tactiques de guérilla scientifique pour gérer la carte de la campagne et rechercher la source surnaturelle : chaque partie est unique.