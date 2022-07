Redout 2 - Le jeu de course futuriste enfin disponible sur Nintendo Switch

Après quelques déboires concernant sa sortie, Redout 2 est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 29,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de ce jeu de course futuriste.

Le jeu de course le plus rapide de l'univers.

Redout 2 est inspiré par les jeux de course d'arcade qui ont écrit l'histoire. C'est la suite de Redout, un classique du genre acclamé par la critique. Des courses en hovercraft organisées dans les territoires dystopiques d'une Terre semi-abandonnée sont devenues l'un des sports les plus populaires de la galaxie.

Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes, dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif.

Des systèmes de pilotages complexes, une personnalisation poussée des vaisseaux et une bande-son incroyable font de Redout 2 le meilleur jeu de course anti-gravité.

Vitesse et contrôle - Dans la pure tradition des jeux de course anti-gravité, découvrez des vitesses fulgurantes et un système de conduite intuitif qui font de Redout 2 une expérience de jeu et de pilotage exaltants, qui récompensera tous ceux qui sont prêts à maîtriser toutes ses subtilités de pilotage. Virez, faites des loopings et sautez dans les virages et les sauts les plus fous de l'histoire des jeux de course.

Mode Carrière étendu - Volez à travers des centaines d'événements sur 36 circuits uniques, tous réversibles ! Des courses en arène aux courses contre la montre, en passant par le dernier survivant et les courses contre des boss, passez devant la concurrence et franchissez en tête la ligne d'arrivée.

Multijoueur compétitif - Faites la course contre d'autres joueurs via le mode multijoueur en ligne. Plongez dans de nouveaux défis avec du contenu personnalisé ajouté régulièrement, aux côtés de saisons qui incluent des récompenses esthétiques uniques.

Personnalisation complète - Choisissez parmi 12 châssis distincts et personnalisez entièrement votre hovercraft avec une incroyable sélection de propulseurs, de stabilisateurs, de gouvernails, de systèmes de refroidissement, de volets, d'aimants, d'ailerons, de spoilers, de moteurs de fusée, de peintures et bien plus encore ! Créez et partagez vos meilleurs moments à haute vitesse avec le mode Photo.