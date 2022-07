Redout 2 dévoile enfin après moult reports sa date de sortie

Tout d'abord prévu pour sortir le 26 mai dernier , Redout 2 nous avait donné rendez-vous le 16 juin dernier puis quelques jours avant la date fatidique, celui-ci avait repoussé sa sortie sur Nintendo Switch à un vague juillet 2022 . Les développeurs de chez 34BigThing leurs éditeurs Saber Interactive viennent d'enfin dévoiler ce qui semblerait être la véritable date de sortie de Redout 2 sur Nintendo Switch.

Ce sera donc le 19 juillet prochain que les fans de Nintendo pourront enfin poser les mains sur la suite du jeu de course anti-gravitationnelle. Que de péripéties pour un portage que nous attendons désormais avec beaucoup d'incertitudes et de craintes quant à sa qualité après tant de reports. Verdict d'ici quelques jours.

Redout 2 est le futur de la course automobile, avec 36 circuits uniques, chacun d'entre eux pouvant être joué en sens inverse, pour un total de 72 circuits. Foncez, inclinez et boostez à travers des parcours hallucinants et époustouflants dans une variété de modes de jeu, dont une vaste campagne solo et un mode multijoueur en ligne pour 12 joueurs sur PC, PlayStation et Xbox, et jusqu'à six joueurs sur Nintendo Switch. Personnalisez votre hovership avec un choix massif d'options, et ressentez l'excitation avec un défi adapté à vos préférences grâce au système de calibrage avancé de Redout 2.

Caractéristiques principales :